Wien-Hernals: Mit 110 km/h durch die 30er-Zone

Bei Verkehrsschwerpunkten in Wien-Hernals, Währing und Döbling wurde die "Roadrunner-Szene" ins Visier genommen. In der Amundsenstraße wurde ein Pkw in der 30er-Zone mit 110 km/h geblitzt.

Im Zuge laufender Aktionen gegen die "Roadrunner-Szene" wurden in den Bezirken Hernals, Währing und Döbling von der Wiener Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In einem Messbereich auf der Amundsenstraße, wo 30 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind, wurden von einem Radarmessfahrzeug zwei Autos mit 101 bzw 110 km/h gemessen.

Die Lenker der Pkw werden angezeigt und müssen mit dem Entzug des Führerscheins rechnen. Insgesamt wurden am Montag in vier Stunden an mehreren Wiener Standorten mehr als 200 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.