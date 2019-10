Wien: Gürtel Connection #8 im Oktober 2019

Feiern für den guten Zweck kann man am 25. Oktober 2019 am Wiener Gürtel. Dann findet nämlich die Gürtel Connection #8 statt, bei der Spenden für wohltätige Einrichtungen gesammelt werden.

Diesmal werden Spenden für das "Obdach Josi - Tageszentrum" gesammelt. Das Fest des Vereins, der aus ortsansässigen Bars und Clubs am Lerchender Gürtel, zwischen Thaliastraße und Alser Straße, besteht, findet zwei Mal im Jahr statt. Zahlreiche Bands und DJs sind hier in den teilnehmenden Lokalen gegen einen einmaligen Eintritt (eine freie Spende) zu hören. Bisher konnten so 135.742 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.