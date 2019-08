Wien: "Green4rent" bringt Leih-E-Bikes für jedermann

Der E-Mobility-Dienstleister Greenstorm hat sich mit einem innovativen Tauschkonzept für die Hotellerie einen Namen gemacht. Green4rent ermöglicht es nun, via App neuwertige E-Bikes stunden- oder tageweise auszuleihen.

Sämtliche Bikes sind bei Partnerbetrieben von Green4rent stationiert – darunter Sporthändler, Fitnesscenter oder Campingplätze. Derzeit bietet Green4rent etwa 600 Leihräder an rund 100 Verleihstandorten in Österreich und Deutschland an. Bis Saisonende sollen es insgesamt 300 Partner sein und die Zahl der E-Bikes auf 1.200 anwachsen. Der E-Bike-Boom in Österreich ist ungebrochen. Laut aktuellen Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gibt es hierzulande bereits über 600.000 E-Bikes, alleine im Vorjahr wurden fast 150.000 elektrifizierte Fahrräder gekauft. Bedenkt man, dass sieben von zehn Autofahrten kürzer als 15 Kilometer sind, zeigt sich, welches Potenzial die Bikes auf dem Weg zu sauberer Mobilität haben.

E-Bikes mittels App ausleihen

Von Lustenau bis Neusiedl

Bei den derzeit um die 100 Green4rent-Verleihstationen stehen etwa 600 Räder zur Verfügung. Rund 80 Partner sind es in Österreich, wobei sich diese von West bis Ost, vom Bodensee bis zum Neusiedler See, erstrecken. Ein Hotspot ist neben den touristischen Gebieten Tirols das Salzkammergut, wo das Angebot auch von internationalen Gästen, etwa aus China, sehr gut angenommen wird, berichtet Freudenthaler. In der Bundeshauptstadt Wien gibt es aktuell drei Green4rent-Partner. In Deutschland gibt es ein großes Projekt an der Ostsee auf Rügen, wo an mehreren Stationen 80 E-Bikes zur Verfügung stehen. Sechs Standorte gibt es aktuell in der Oberpfalz in Cham und Umgebung. „Bis Saisonende möchten wir 300 Partner und 1200 E-Bikes über Green4rent im Verleih haben“, sagt Hirschhuber. Die Partner müssen nichts dafür bezahlen um die E-Bikes zu erhalten und verdienen durch eine Umsatzbeteiligung von 30 Prozent am Verleih der Räder mit.