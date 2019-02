Wien: Glosende Ablagerungen sorgten für zwei Feuerwehreinsätze

Am Mittwoch kam es zu zwei Feuerwehreinsätzen am Wiener Stephansplatz und im Kaiser-Franz-Josef-Spital, da glosendes Material für verrauchte Räumlichkeiten sorgte.

Kleine Ursachen haben am späten Mittwochvormittag zu spektakulären Feuerwehreinsätzen in Wien geführt. In Lüftungsschächten am Stephansplatz sowie im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) in Favoriten glosten Ablagerungen, wie Gerald Schimpf, Sprecher der Berufsfeuerwehr, mitteilte.