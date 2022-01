Wien gilt als Top-Reiseziel 2022 in internationalen Medien

Wenn namhafte internationale Medien die besten Reiseziele vorstellen, ist Wien nicht selten vorne mit dabei. Die Bundeshauptstadt gilt aktuell als besonders spannendes Reiseziel mit Bestnoten bei Kultur und Infrastruktur.

Wohin reisen im Jahr 2022? Der Hunger des Reisepublikums ist groß - mit dem US-Nachrichtenportal Bloomberg und der britischen Tageszeitung "The Independent" führen gleich zwei internationale Leitmedien Wien in ihrer Liste der Top-Reiseziele 2022.

Laut einer Aussendung der Stadt Wien vom Dienstag generierte die Medienarbeit des WienTourismus im vergangenen Jahr 2021 online allein mehr als 3.000 belegte Beiträge zu Wien. Daraus ergebe sich, dass es weltweit pro Tag durchschnittlich 8 Meldungen zu Wien gab.

Wien als einzige europäische Hauptstadt unter 25 spannendsten Reisezielen der Welt

Wien hat es beim amerikanischen Nachrichtenportal Bloomberg und in der britischen Tageszeitung "The Independent" auf die Listen der besten Reiseziele für 2022 geschafft. Bei Bloomberg reiht sich Wien in die Liste der "25 aufregendsten Destinationen" für Urlaube mit Freunden und Familie ein. Für "The Independent" zählt Wien zu den "besten Städten" für 2022.

Kultur und Infrastruktur als Top-Assets

Anfang Jänner reihte Bloomberg Wien als einzige europäische Hauptstadt unter die 25 spannendsten Reiseziele der Welt des Jahres 2022. Die jährlichen Bloomberg-Reisetipps zählen zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Listings des wertschöpfungsintensiven US-Marktes. Kurz zuvor wurde Wien auch von der britischen Onlinezeitung "The Independent" als Kulturhotspot Europas unter die globalen Top-Städtereiseziele für 2022 gereiht.

Ausschlaggebend für die guten Bewertung bei Bloomberg waren vor allem Hotelprojekte und Kultur. Wien überzeugte Bloomberg als Ganzjahresdestination mit innovativen Hotelprojekten, die den imperialen Charme der Stadt mit zeitgenössischen Akzenten ergänzen, und einem vielseitigen Kulturangebot. Wiens kulinarischer Reichtum - von Konditorkursen bis zur klassischen Kaffeehauskultur - half ebenso mit, die Stadt unter den Top-25 Reiseziele des heurigen Jahres positionieren.

Neben Wien empfiehlt Bloomberg beispielsweise auch eine Villa mit Blick auf einen Vulkan in Madeira oder eine Schiffsreise auf einem ehemaligen Krabbenkutter durch Alaska.

"The Independent": "Eine der kultiviertesten Destinationen des Kontinents"

Beim "The Independent" wird Wien als "eine der kultiviertesten Destinationen des Kontinents" beschrieben. Neben der Architektur, dem musikalischen Erbe und der Kaffeehauskultur, kommt auch der Nachtzug Paris-Wien gut an. Auf der Liste finden sich neben Wien unter anderem auch Odessa in der Ukraine oder Seoul in Südkorea.

Neben den offensichtlichen Attributen der Stadt Wien - ihrem kulinarischen, kulturellen und imperialen Erbe - hob die Qualitätszeitung besonders die neue umweltfreundliche Nachtzugverbindung Wien-Paris hervor.

Ins selbe Horn stieß die britische Financial Times, die ebenso Wiens Bahnverbindungen in einem Beitrag zu aktuellen Reisetrends lobte.

Wien gilt international als Top-Destination

Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke sowie Präsident des WienTourismus: "Reichweitenstarke Auszeichnungen wie diese zeigen, dass Wien international nach wie vor als Top-Destination gilt und trotz Pandemie nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt hat. Das lässt hoffnungsvoll auf 2022 blicken. Die zahlreichen Initiativen der Stadt zur Unterstützung der Tourismusbranche sind eine zukunftsträchtige Investition und wirken. Als Stadtregierung wollen wir Wiens Tourismuswirtschaft bestmöglich unter die Arme greifen, bis internationales Reisen wieder an Fahrt aufnimmt und Wiens Städtetourismus den Weg zurück auf die Erfolgspur einschlägt. Die Vorzeichen dafür stehen angesichts dieser Bewertungen gut!"

Tourismusdirektor Norbert Kettner: "Bis zu 1.000 Medienvertreter:innen betreut der WienTourismus üblicherweise jedes Jahr bei deren Recherchen vor Ort in Wien. Selbst im stark von Einschränkungen geprägten Pandemie-Jahr 2021 konnten wir - zusätzlich zur kontaktlosen Medienarbeit aus der Distanz - rund 300 Journalist:innen aus 25 Märkten vor Ort in der Stadt begrüßen und von den Vorzügen Wiens überzeugen. Insgesamt bewirkte die internationale Medienarbeit des WienTourismus 2021 allein online mehr 3.000 belegte Berichte. In anderen Worten: Jeden Tag gab es irgendwo auf der Welt durchschnittlich acht Wien-Stories zu lesen."

Die Highlights der Wien-Berichterstattung können im "Talk oft the Town" online nachgelesen werden.