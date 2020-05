Wien: Gesuchter Betrüger konnte zweimal vor Polizei flüchten

Ein 59-Jähriger konnte in Wien zweimal vor der Polizei flüchten. Bei einer Flucht wurde ein Polizist verletzt. Mittlerweile wurde der 59-Jährige festgenommen.

Ein 59-jähriger Mann, der von der Polizei u.a. wegen Betrügereien gesucht wurde, flüchtete zwei Mal, als er in Wien von Beamten im Straßenverkehr zufällig kontrolliert wurde. Zuletzt konnte er sich Samstagmittag in Neubau der drohenden Festnahme entziehen. Sein Bruder überredete ihn schlussendlich zur Aufgabe, berichtete die Polizei am Sonntag.