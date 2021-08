Wien: Gebühren für Müll und Co. könnten teurer werden

Mit 1. Jänner 2022 könnte eine automatische Gebührenerhöhung für Kanal, Müllabfuhr und Wasser in Wien durchgeführt werden. Noch ist allerdings nicht klar, ob die Preisanpassung auch angewendet wird.

In Wien könnte eine Gebührenerhöhung ins Haus stehen - da die Teuerung dafür sorgen könnte, dass das Wiener Valorisierungsgesetz zur Anwendung kommt. Davor warnt die Wiener ÖVP. Die Volkspartei forderte eine Aussetzung der Regelung, die eine automatische Anpassung vorsieht. Anlass für das Ansinnen ist die Bekanntgabe des Verbraucherpreisindex (für den Stichtag 30. Juni, Anm.) durch die Statistik Austria noch in dieser Woche.

Automatische Gebührenerhöhung in Wien möglich

Laut ÖVP 50 Millionen Euro

Allerdings hat sich der Ressortchef Anfang des Jahres bereits äußerst zurückhaltend gezeigt, was eine Aussetzung des Valorisierungsgesetzes betrifft. Eine solche hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Allerdings, so gab Hanke im Februar im Gemeinderat zu bedenken, sei Wien bekannt für die hohe Qualität bei der Wasserversorgung oder im Müllbereich. "Da geben wir eigentlich die Standards vor, nicht nur in Österreich, sondern auch für Europa." Es bedeute hohe Investitionen, "um überhaupt dort hinzukommen". Diese Leistung habe auch "ihren Preis".