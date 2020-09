Wien: Frauen erhalten um 32,6 Prozent weniger Pension als Männer

Der Wiener "Equal Pension Day" zeigt: Die Einkommensschere setzt sich im Alter weiter fort. Frauen leisten nach wie vor einen Großteil der unbezahlten Arbeit.

"Das wirkt sich auf das Einkommen und die Pension aus. Viele Frauen arbeiten in systemerhaltenden Berufen. Sie halten die Gesellschaft am Laufen. Hier braucht es eine Aufwertung", so Frauenstadträtin Kathrin Gaal zum Wiener Equal Pension Day am 2. September 2020.