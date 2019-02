Wien: Frau entlockte ihrem "Partner" über mehrere Jahre 310.000 Euro

Eine 40-jährige Frau soll zwischen 2007 und 2018 einem 54-Jährigem rund 310.000 Euro entlockt haben.

Eine 40-Jährige soll einen Wiener von 2007 bis 2018 um rund 310.000 Euro betrogen haben. Der 54-Jährige ging laut Polizei davon aus, sich in einer Beziehung mit der Frau zu befinden. Diese lockte ihm regelmäßig Geld heraus. Für angebliche medizinische Eingriffe bekam die 40-Jährige hohe Summen. Sie wurde am Donnerstag vorübergehend festgenommen und bestritt die Vorwürfe.

Die beiden führten eine Beziehung, wobei die in Serbien geborene Frau gegenüber dem 54-Jährigen behauptete, nur gelegentlich im Land zu sein und sich daher nur monatlich mit ihm treffen zu können. Die österreichische Staatsbürgerin ist jedoch in Wien gemeldet und lebt auch hier, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag.