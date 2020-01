Wien fordert 1.200 neue Polizisten vom Innenministerium

Nach der Ankündigung von Innenminister Karl Nehammer für ganz Österreich mehr als 4.000 Polizisten auszubilden, will Wien mindestens 1.200 davon. Bürgermeister Michael Ludwig argumentiert mit dem Bevölkerungswachstum.

Seit den Einsparungen der schwarz-blauen Regierung vor fast 20 Jahren fordert die Stadt Wien mehr Polizisten. Auch Bürgermeister Michael Ludwig fordert 1.200 Beamte mehr. Der neue Innenminister Karl Nehammer will das Versprechen seiner Vorgänger, die Polizeieinheiten endlich aufzustocken, nun auch einlösen.

Ludwig will 1.200 neue Polizisten für Wien

4.300 Polizisten mehr in Österreich ist das Ziel der jetzigen Regierung. Wien fordert mindestens 1.200 davon. Denn mit Demos und Konferenzen gäbe es im Bevölkerungsreichen Wien am meisten Arbeit, so Bürgermeister Michael Ludwig.