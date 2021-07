Wien fördert Gebäude- und Innenhofbegrünungen

Das Wiener Stadtgebiet besteht zu rund 53 Prozent aus Grünflächen: Selbst im innerstädtischen Gebiet verbergen sich kleine private Naturoasen in Form Balkonen, Innenhöfen, Dachterrassen und Gärten.

Seit dem Jahr 2008 werden besonders umweltfreundlich bewirtschaftete Grünflächen oder Begrünungen von der Stadt Wien-Umweltschutz auf Antrag mit dem Prädikat "Naturnahe Grünoase" ausgezeichnet. Vor kurzem hat zum Beispiel Viktoria Grass für ihren Garten in Wien-Hietzing diese Auszeichnung erhalten: Mit einer naturnahen Wiese, einem Gartenbiotop und durch den Verzicht auf synthetischen Dünge- und Spritzmittel ist hier ein kleines Naturparadies entstanden: Hier tummeln sich das Wiener Nachtpfauenauge, zahlreiche Libellen, wie z.B. Vierfleck, Erdkröte, Teichmolch, Hirschkäfer oder die Sumpf-Schwertlilie. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und der stellvertretende Abteilungsleiter der Stadt Wien Umweltschutz, Wolfgang Khutter, konnten diesem Garten vor kurzem die Auszeichnung "Naturnahe Grünoase" überreichen.

225 Grünoasen in Wien

In den vergangenen Jahren konnten rund 225 Naturnahe Grünoasen ausgezeichnet werden. Und mit jeder einzelnen dieser Grünflächen wird die Artenvielfalt unterstützt. "Jede Grünfläche in der Stadt wirkt sich positiv aufs städtische Klima aus und hilft mit, dass unsere Stadt auch während der Sommermonate "cool" bleibt", so Jürgen Czernohorszky.