Wien fördert Complexity Science Hub mit 500.000 Euro

Die Stadt Wien fördert den Complexity Science Hub (CSH) Wien in den kommenden drei Jahren mit 500.000 Euro jährlich..

Komplexitätsforscher am CSH Wien

1,5 Millionen Euro an Förderungen von der Stadt Wien

Das nun mit der Stadt Wien abgeschlossene mehrjährige Förderabkommen ist insgesamt 1,5 Millionen Euro schwer. "Die Erkenntnisse aus den datenbasierten digitalen Modellen, die uns die Komplexitätsforschung bereitstellt, sind für Politik und Medien, für die Gesellschaft insgesamt von großer Bedeutung und die Förderung des Complexity Science Hub Vienna daher ein weiterer wichtiger Schritt für den Wissenschaftsstandort Wien", so Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Wien sei in der Pandemie "der Wissenschaft gefolgt", und der CSH habe sich als wichtiger Ratgeber erwiesen, so der Wissenschaftssprecher der NEOS Wien, Stefan Gara, in einer Aussendung.