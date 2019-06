Wien: Festival der jüdischen Kultur mit italienischem Flair

Das Festival der jüdischen Kultur findet noch bis 25. Juni an verschiedenen Orten in Wien statt. Italtien steht dabei im Fokus des Festivals.

Festival der jüdischen Kultur: Italienischer Flair in Wien

Am morgigen Donnerstag begegnet man dabei Primo Levi: Der 1987 verstorbene italienische Schriftsteller und Chemiker hat das KZ Auschwitz überlebt und seine Erfahrungen in "Ist das ein Mensch" niedergeschrieben. Basierend auf diesem Buch nähern sich Regisseur Enrico Carretta und Schauspieler Jacob Olesen mit "Primo" im Theater in der Walfischgasse seinem Schicksal an, behandeln aber auch grundsätzliche Fragen zu Holocaust, Widerstand und der Verfolgung jüdischer Bevölkerung in Italien.

Das traditionelle Straßenfest des Festivals steigt am 16. Juni am Judenplatz in der Inneren Stadt. Mehr als 40 Vereine und Institutionen präsentieren sich dabei, und neben kulinarischen Schmankerln sorgen u.a. Enrico Fink sowie das Ensemble Mishmash für die musikalische Umrahmung. Ein Wiedersehen mit einem großen Oscar-Erfolg gibt es am 17. und 18. Juni im Votivkino: Dort steht an diesen beiden Abenden Roberto Benignis nicht nur in Hollywood gefeiertes Drama "Das Leben ist schön" am Spielplan. Und Vorträge im Rahmen des Festivals gibt es u.a. von Gheula Canarutto Nemni ("The Kabbalah of Love" am 24. Juni) und Marino Sinibaldi ("Im Ghetto und ohne Ghetto. Das Shoah-Gedenken in Italien" am 25. Juni).