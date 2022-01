Wien-Favoriten: Teenager nach mutmaßlichem Marihuana-Verkauf festgenommen

Ein Teenager im Alter von 18 Jahren wurde in Wien-Favoriten nach dem mutmaßlichen Verkauf von Marihuana festgenommen.

Vom "Verdacht des Suchtmittelhandels" schreibt die Wiener Polizei in einer Presseaussendung - und informiert über Festnahmen in Wien.

Teenager in Wien-Favoriten festgenommen

In Wien-Favoriten wurde ein Teenager (18) nach dem mutmaßlichen Verkauf von Marihuana an einen 34-Jährigen festgenommen. Es kam durch die Ermittler auch zur Sicherstellung von knapp zehn Gramm Suchtmittel und eines niedrigen Bargeldbetrags. Der Käufer (Abnehmer) wurde aufgrund des Verdachts des Erwerbs und Besitz von Suchtmittel angezeigt.

Festnahme in Wien-Meidling

Eine Festnahme gab es auch in Wien-Meidling. Davon betroffen war ein 33-Jähriger nach dem mutmaßlichen Verkauf von Kokain an zwei Männer. Die Ermittler stellten die kleine Menge an verkauftem Suchtmittel und ungefähr knapp 800 Euro Bargeld sicher. Die zwei Käufer (Abnehmer) wurden aufgrund des Verdachts des Erwerbs und Besitz von Suchtmittel angezeigt.