Wien-Favoriten: Aggressiver Autofahrer ging mit Beil auf Kontrahenten los

Bei einem Streit in Wien-Favoriten ging am Freitag ein Autofahrer mit einem Beil auf einen zweiten Autofahrer los. Als die Polizei einschritt, verletzte er auch noch zwei Polizisten.

Zwei Pkw-Lenker begannen am Freitagnachmittag aus bisher unbekannten Gründen einen Streit am Wiener Margaretengürtel, der sich bis nach Wien-Favoriten fortführte. Als die beiden Lenker in der Landgutgasse zum Stillstand kamen, stieg ein 22-jähriger Serbe aus seinem Auto und zerschlug mit einer Axt die Seitenscheibe des Autos seines Kontrahenten. Dabei wurde der Lenker des PKWs, der sich noch in dem Fahrzeug befand, leicht verletzt.