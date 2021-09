Wien: Familie des getöteten Amtsleiters klagt Republik

Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht im Mordfall Soner Ö., der einen Amtsleiter der BH Dornbin erstochen hat, die Schadenersatzklage der Opferfamilie verhandelt worden.

Opferfamilie: Täter sollte nach Asylantrag festgenommen werden

Hinsichtlich der Frage, ob Soner Ö. nach seinem Asylantrag in Österreich hätte festgehalten werden können, gehen die Meinungen seit der Tat auseinander. Das zeigte sich auch in der rund 15-minütigen Verhandlung. Laut "Vorarlberger Nachrichten" (Freitag-Ausgabe) erklärte Martin Tatscher von der Finanzprokuratur als Vertreter der Republik, dass eine "U-Haft rechtlich nicht zugelassen gewesen wäre". Der Anwalt der Opferfamilie, Markus Gunacker, bestand hingegen darauf, dass der Täter angezeigt und in Untersuchungshaft hätte genommen werden müssen. Soner Ö. hatte bei seiner Einreise angegeben, in Syrien drei türkische Soldaten umgebracht zu haben. Tatscher hingegen vertrat den Standpunkt, dass die Aussagen des Täters nicht ungeprüft als glaubwürdig angesehen hätten werden können.