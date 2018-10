Wien: Erster Hedy-Lamarr-Preis vergeben

Heuer wurde erstmal der Hedy-Lamarr-Preis von der Stadt Wien vergeben. Er ging an die Salzburger Forscherin Verena Fuchsberger-Staufer.

Den von der Stadt Wien heuer erstmals vergebene Hedy-Lamarr-Preis geht an die Salzburger Forscherin Verena Fuchsberger-Staufer für “ihre außergewöhnlichen Leistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie”. Das teilte das Büro von Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Donnerstag mit. Der 10.000-Euro-Preis ist nach der Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr benannt.

Hedy-Lamarr-Preis ab jetzt jährlich vergeben

Er wird ab sofort jährlich an eine österreichische Wissenschafterin für innovative Leistungen in der IT vergeben und soll Vorbilder für junge Frauen in diesem Forschungsbereich anspornen. Die erste Preisträgerin beschäftigt sich mit Chancen und Risiken der Verschmelzung von Mensch und Maschine.