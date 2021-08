Wien erhält vier neue Sprengstoffspürhunde

44 Hunde halfen bisher österreichweit beim Aufspüren von Sprengstoffen, in Wien kommen nun vier neue hinzu.

Vier neu ausgebildete Sprengstoff-Spürhunde haben am gestrigen Montag ihren Dienst in Wien angetreten. Die Hunde sollen der Polizei künftig beim Aufspüren von Explosivstoffen, Waffen sowie selbstgebauten Sprengmitteln helfen und auch bei routinemäßigen Kontrollen am Flughafen eingesetzt werden. Mit den vier Neulingen gibt es jetzt insgesamt 48 Sprengstoffspürhunde in Österreich.