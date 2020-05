Wien erhält ein Parlament für Kinder

Wien soll ein zusätzliches Parlament erhalten - nämlich für Kinder. Damit soll altergruppengerechte Beteiligung an Entscheidungen möglich werden.

Wien erhält ein zusätzliches Parlament - für die jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner. Das ist am Donnerstag bei der Präsentation der neuen Wiener Kinder- und Jugendstrategie angekündigt worden. Altersgruppengerechte Beteiligung an Entscheidungen solle damit sichergestellt werden, hieß es. Die Strategie gliedert sich in insgesamt neun Kapitel.