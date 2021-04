Wien entscheidet heute über Lockdown-Lockerungen

In Wien entscheidet sich heute, ob der strenge Lockdown am 2. Mai beendet oder doch fortgesetzt wird. Bislang ließ sich die Stadtregierung nicht in die Karten blicken, Niederösterreich will die Maßnahmen allerdings lockern.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich am Vormittag mit Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich beraten und anschließend das weitere Vorgehen verkünden. Der Stadtchef hat zuletzt nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahmen verlängert werden könnten, wenn die Situation in den Spitälern dies erfordere.

Lockdown-Lockerung in Niederösterreich

Derzeit sind in der Bundeshauptstadt Handel, persönliche Dienstleister oder Museen geschlossen und es gelten restriktive Ausgangsbeschränkungen. Die Regeln wurden zunächst bis zum 2. Mai befristet. Dies wurde gemeinsam mit Niederösterreich beschlossen, wobei dort bereits angekündigt wurde, dass der strenge Lockdown mit Beginn kommender Woche aufgehoben wird. Noch nicht entschieden wird heute, wie die vom Bund avisierten Öffnungsschritte Mitte Mai in Wien umgesetzt werden. Das soll erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.