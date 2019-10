Wien Energie sucht die Energiespar WG 2019

Ab 1. November geht der Nachhaltigkeits-Wettbewerb von Wien Energie in die nächste Runde. Die energiesparendste Wohngemeinschaft der Stadt wird dabei gesucht. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Energiespar-WG 2019 in Wien gesucht

"Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden! Mit der Energiespar WG zeigen wir, dass Energieeffizienz und Umweltbewusstsein Spaß machen und sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Wer weiß, wie er oder sie etwa am besten Strom spart, hat am Ende des Monats nicht nur mehr im Geldbörserl übrig, sondern spart auch CO2", so die Kommunikationschefin von Wien Energie Astrid Salmhofer.