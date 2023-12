Wien Energie stellt Risikomanagement neu auf

Bei der Wien Energie gelten künftig im Handel mit Energie Sicherheitsstandards wie bei Banken. Das ist eine der Lehren aus der Krise vergangenes Jahr. Im Aufsichtsrat wird zudem ein Risikoausschuss eingerichtet, wie Aufsichtsratschef Peter Weinelt am Montag vor Journalisten sagte.

"Es war so wie wenn der Benzin an der Tankstelle auf einmal 30 Euro kostet", beschrieb Wien-Energie-Chef Michael Strebl den "Black Friday", jenen Freitag Ende August 2022 als die ohnehin schon hohen Preise für Strom und Gas an der Börse um weitere 30 Prozent stiegen und die Wien Energie 1,7 Mrd. Euro als Sicherheit hinterlegen musste, um weiter Energie einkaufen zu können.