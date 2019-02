Wien Energie: Kaum Energieeinsparungen in den Ferien

Eigentlich als "Energieferien" eingeführt spürt man heutzutage keine Energiespareffekte in den Semesterferien mehr. In Wien werden etwa nur 2-3 Prozent eingespart.

Mit den “Energieferien” verbinden ältere Menschen noch immer die Ölkrise 1973, als Heizöl und Treibstoff knapp wurden. Nach 45 Jahren aber zeigt sich laut Wien Energie, dass ein Spareffekt weitgehend ausblieb. Der Bedarf verschiebt sich am ehesten in die Skigebiete.

“Der gewünschte Effekt hat sich aber nie wirklich eingestellt”, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Wien Energie. Im Gegenteil: Seit der Wintertourismus in den vergangenen Jahrzehnten boomt, hat sich der Energieverbrauch lediglich verlagert – die in Schulen und daheim eingesparte Energie wird rund um Skipisten und in Hotels verbraucht, österreichweit sei von “Energieferien” also nichts mehr zu spüren.