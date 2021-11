Wien Energie erhöht Strompreise ab 1. Jänner

Wien Energie, die EVN und Energie Burgenland erhöhen im neuen Jahr ihre Stromkosten. Für einen durchschnittlichen Wiener Haushalt bedeutet das rund 8 Euro Mehrkosten im Monat.

Anfang 2022 wird Strom bei den Landesenergieversorgern von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland teurer. Für einen Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr kommt es dadurch ab 1. Jänner zu monatlichen Mehrkosten von rund 12 bis 13 Euro inklusive Umsatzsteuer, erklärte die EnergieAllianz am Dienstag. Sie ist die gemeinsame Vertriebsgesellschaft von Wien Energie, EVN und Energie Burgenland.

Strom im Großhandel deutlich teurer

Die Preiserhöhungen gelten für alle Produkte ohne detaillierte Preisanpassungsklauseln in den Preisblättern. Erforderlich sei die Preisanpassung wegen der Entwicklung an den internationalen Strom-Großhandelsmärkten und des Anstiegs des Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) um 84 Prozent binnen eines Jahres, so die EnergieAllianz.