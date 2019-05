Wien Energie: Ausbau von Sonnenstrom auf Mehrparteienhäusern

Wien Inergie baut die Photovoltaik-Anlagen für Mehrparteienhäuser in Wien ordentlich aus und investiert heuer knapp eine Million Euro in solche Gemeinschafts-Anlagen.

Acht neue Großprojekte für insgesamt rund 3.500 Personen seien derzeit in Planung, teilte die Wien Energie mit.Wien. Davon seien zwei Anlagen in Neubauten vorgesehen, sechs für bestehende Gebäude. Die Palette reiche von Gebäudekomplexen mit mehr als 450 Wohnungen bis zu kleineren Häusern mit rund 30 Hausparteien.

“Es gibt eine sehr starke Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in der Stadt”, so Wien-Energie-Chef Michael Strebl. “Das ist aber kein Modell vom Reißbrett, jede Lösung muss individuell entworfen werden.” Die Wien Energie habe viel Erfahrung in der Entwicklung von Solarkraftwerken und arbeite sehr eng mit den Wohnbauträgern zusammen.

Rund 10 Prozent bzw. 6.800 bestehende Mehrparteienhäuser in Wien seien für PV-Gemeinschaftsanlagen grundsätzlich geeignet. Besonderes Potenzial gebe es im Neubau. Die erste Gemeinschafts-Photovoltaikanlage laufe seit Herbst 2018: 48 von 70 Hausparteien, also mehr als zwei Drittel, beziehen dort seit Herbst 2018 Sonnenstrom vom eigenen Dach. Sie könnten damit rund 30 Prozent ihres jährlichen Strombedarfs decken.

Die Wien Energie baut auch die Solarstromerzeugung im Zusammenarbeit mit Unternehmen und Gemeinden österreichweit aus. Mit mehr als 160 Photovoltaik-Anlagen und insgesamt 17 Megawatt (MW) installierter Leistung ist Wien Energie nach eigenen Angaben bereits jetzt der größte Solaranlagen-Betreiber Österreichs. Heuer sollen weitere 15 MW dazukommen. Bis 2030 will Wien Energie 600 MW Photovoltaik-Leistung installiert haben. Damit könnten dann umgerechnet 250.000 Haushalte oder zwei Städte wie Graz und Linz zusammengenommen mit Sonnenstrom versorgt werden. In den Ausbau der erneuerbaren Energien wird in den kommen Jahren knapp ein halbe Milliarde Euro investiert. Davon sollen rund 100 Mio. Euro in den Photovoltaik-Ausbau fließen.