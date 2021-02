Wien: Einheitliches Taxitarifmodell wurde fixiert

In Wien wurde ein neues Taxitarifmodell fixiert. Künftig werden sich die Preise für eine Fahrt aus einem Grund-, Strecken- bzw. Zeittarif zusammensetzen.

Anbieter - auch Uber - müssen sich an Vorgaben halten

Für Fahrten, bei denen eine Taxi auf der Straße herangewunken oder am Standplatz genommen wird, gilt künftig ein Grundtarif von 3,40 Euro am Tag und 3,80 Euro in der Nacht. Dazu kommt ein Streckentarif für 1 bis 5 Kilometer von 0,80 Euro sowie 0,50 Euro ab 5 Kilometer. Der Zeittarif für Standzeiten beträgt 0,50 Euro Cent pro Minute. Zuschläge sind jedoch möglich. Vorbestellte Fahrten können, so wurde versprochen, in Zukunft mit einer Preisspanne von 20 Prozent nach unten wie nach oben vorausberechnet werden. Die Rückkehrpflicht, wie sie bisher für Mietwagen gegolten hat, entfällt.