Wien drängt Bund zur Aufnahme von Afghanen

Die Wiener Stadtregierung bringt den Bund mittels Resolutionsantrag im Landtag zur Aufnahme von Afghanen. Auch die Grüne stimmten dem rot-pinken Anliegen zu.

Wien fordert die Bundesregierung zur Aufnahme von verfolgten Menschen aus Afghanistan auf. Ein entsprechender Resolutionsantrag wurde heute in einer Sondersitzung des Landtags - die an sich dem Thema Bildung gewidmet war - verabschiedet. Dem von den Regierungsfraktionen SPÖ und NEOS eingebrachten Begehr stimmten auch die Grünen zu. FPÖ und ÖVP lehnten den Antrag ab.

Von Taliban verfolgte Personen aufnehmen

Konkret wird der Bund unter anderem dazu aufgefordert, sich an internationalen Programmen zu beteiligen bzw. europäische Programme mitzugestalten, um vom Taliban-Regime verfolgten Personen, die zu "besonders vulnerablen Gruppen gehören und besonderer Verfolgung ausgesetzt sind", in sicheres Ausland und auch nach Österreich bzw. Wien zu bringen. Verwiesen wurde in dem Antrag auf Menschenrechtsverletzungen sowie auf die zum Teil prekäre Versorgungslage. Bestimmte Personengruppen würden internationalen Schutz außerhalb des Landes benötigen.