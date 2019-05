Wien: Demo und Konzerte sorgen für Staus

In den nächsten Tagen finden in Wien mehrere Veranstaltungen statt, der ARBÖ informiert über die konkreten Staupunkte.

In der Wiener Stadthalle finden diese Woche zwei Konzerte der Extraklasse statt: Am Mittwoch, den 29. Mai, gastiert die US-amerikanische Hard-Rock-Band “Kiss” und am 31. Mai tritt der deutsche Künstler David Garret auf.

Autofahrer sollten neben der Parkplatzknappheit auch die generelle Kurzparkzone beachten. Diese gilt an beiden Konzerttagen von 09.00 bis 22.00 Uhr und beschränkt die Parkzeit auf maximal zwei Stunden. Als Stellplatzalternativen gelten laut ARBÖ die Märzparkgarage, die Stadthallengarage – welche beide Veranstaltungspauschalen bieten – und die Garagen in der Lugner City.

“Biafra-Demo” sorgt für Sperre in der Innenstadt

Am Donnerstag, den 30. Mai, findet eine Demonstration in der Wiener Innenstadt statt. Ab ca. 11.00 Uhr sammeln sich die Teilnehmer der Demonstration zum “Gedenken an die gefallenen Helden von Biafra” am Josef-Meinrad-Platz. Ab ca. 12.30 Uhr werden die rund 200 Teilnehmer in Richtung Bankgasse starten.