Wien: Demo sorgt am Samstag für Ringsperre und Staus in der City

Am Samstagnachmittag findet in der Wiener Innenstadt die Demo" Gegen die totale Isolierung von Abdullah Öcalan" statt. Der Ring wird gesperrt.

Wegen der Demo “Gegen die totale Isolierung von Abdullah Öcalan” befürchten die ÖAMTC-Experten am Samstagnachmittag, den 13. Oktober, ab ca. 15.00 Uhr, Staus in der Wiener Innenstadt. So wird der Ring zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße gesperrt.