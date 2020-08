Wien: Demo "PRO Demokratie in Belarus"

Am Freitag wird in Wien für die Rechte der Bürger in Weißrussland demonstriert.

Um Solidarität für die Bürger Weißrusslands zu zeigen, wird am Freitag in Wien zur Demo "PRO Demokratie in Belarus" aufgerufen.

Am heutigen Freitag findet in Wien eine Demonstration unter dem Motto "PRO Demokratie in Belarus" um 16.00 Uhr am Platz der Menschenrechte statt. Das berichtete Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament.

Zur die Lage in Weißrussland (Belarus) nach den Wahlen erklärte Mandl in einer Aussendung: "Todesfälle bei Demonstrationen gab es zuletzt im Iran. Das darf es nirgendwo geben." Das weißrussische Regime habe das Land "auf schockierende Weise in dunkle Zeiten zurückgeworfen". Er wirke an einer unmissverständlichen parlamentarischen Reaktion seitens der EU mit, betonte Mandl. Diese müsse Sanktionen gegen sie involvierten Personen beinhalten - von der Reisefreiheit bis zu finanziellen Hilfen für Unternehmen und Projekte im Umfeld der Täter auf allen Ebenen.

Die Bürgerinnen und Bürger Weißrusslands müssten wissen, "dass sie nicht vergessen sind, sondern ein wertvoller Teil der Menschheitsfamilie, der nicht diesem Regime überlassen wird", so der EU-Parlamentarier. "Auch die EU-Außenminister sind heute gefordert, unmissverständlich zu sprechen und zu handeln."