Wien-Debüt: Nils Frahm im Konzerthaus

Der deutsche Musiker Nils Frahm bewies am Mittwochabend sein Talent im Wiener Konzerthaus. Er bewegt sich zwischen zeitgenössischer Klassig und elektronischen Sounds und erhält Zustimmungen aus quer von allen Altersgruppen.

Grundsätzlich sieht der 36-Jährige in der heutigen Zeit zu wenig Möglichkeiten für Musiker, sich in der entsprechenden Umgebung wirklich auszutoben. “Es braucht Labore und Experimentierstätten”, betonte Frahm. Über sein Studio meinte er: “Vom Gefühl her könnte dort auch Tom Waits eine Platte aufnehmen und würde sich nicht langweilen.” Major-Labels würden diese Aufgabe immer seltener wahrnehmen, neue Protagonisten wie Spotify oder Apple Music aber auch nicht. “Die Musikindustrie scheint sich komplett zu virtualisieren. Eigentlich ist Musik aber genauso equipmentintensiv wie Filmproduktion. Wer aber stellt diese Infrastruktur?”

Gerade bei seinen Konzerten wird dieser Zugang deutlich: Was sich da auf der Bühne an Gerätschaften türmt, ist schon beeindruckend. Mit raschem Schritt huscht Frahm dann zwischen seinen zwei Schaltzentralen hin und her, wendet dem Publikum dabei meist den Rücken zu, gewährt so aber Einblick in seine Welt. E-Piano, Flügel, Harmonium sowie zig Synthesizer bilden den Kern, wenn Frahm sich entweder bedächtig in elegische Stücke wie “My Friend the Forest” einfühlt oder zur großen, durchaus clubtauglichen Geste mit knackigem Beat ausholt.