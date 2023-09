Wien darf sich 2023 Wiener Schnitzel-Hauptstadt nennen

Am 9. September wird weltweit der Wiener Schnitzeltag gefeiert, einst von den USA als "National Wiener Schnitzel Day" augerufen. Lieferando hat den kulinarischen Feiertag unter die Lupe genommen und präsentiert den Wiener Schnitzel-Index. Außerdem wird verraten, wo ihr das beste Schnitzel findet.

Kaum etwas ist so wienerisch wie das Wiener Schnitzel. Wer Wien besucht und ohne Kostprobe wieder verlässt, hat die österreichische Hauptstadt nicht erlebt – zumindest aus kulinarischer Sicht.

Aber macht die Liebe zum Schnitzel Wien automatisch zur Schnitzelhauptstadt? Lieferando hat sich die fünf größten Städte Österreichs vorgenommen und den Schnitzeltest gemacht: Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck.

Nur Version mit Kalbfleisch darf sich "Wiener Schnitzel" nennen

Das typische Wiener Schnitzel besteht aus sehr dünn geschnittenem, knochenlosen Kalbfleisch. Das weich geklopfte Fleisch wird in einer Panier aus Mehl, Ei und Semmelbrösel in einer Pfanne in Butterschmalz ausgebacken. Viele Fans des Klassikers bevorzugen aber Schweinefleisch, Hendlschnitzel oder Putenschnitzel.

Da in Österreich nur die Kalbfleischversion "Wiener Schnitzel" heißen darf und man sich auf die zweite Variante "Wiener Schnitzel vom Schwein" geeinigt hat, beschränkt sich der Wiener Schnitzel-Index von Lieferando auf diese beiden Versionen.

Große Preisunterschiede beim Wiener Schnitzel in den Städten

Lieferando hat den Schnitzelkonsum in Österreichs größten Städten unter die Lupe genommen. Die schlechte Nachricht zuerst: Inflationsbedingt sind die Schnitzelpreise im Vergleich zum Vorjahr in ganz Österreich gestiegen. Bleibt die Frage, in welcher österreichischen Stadt das Schnitzel am günstigsten ist.

Wien bleibt nun einmal Wien, und deshalb genießt man hier das Wiener Schnitzel um durchschnittliche 10,41 Euro. Am teuersten ist das Wiener Schnitzel in Innsbruck – 14,89 Euro löhnt man dort durchschnittlich für den Wiener Exportschlager. Mit 52,07 Schnitzel-Restaurants pro 100.000 Einwohner verfügt Innsbruck außerdem über die höchste Schnitzel-Dichte der verglichenen Städte. Ein Blick auf das Wiener Schnitzel vom Schwein zeigt außerdem: Innsbruck reiht sich mit durchschnittlich 12,46 Euro auf Platz zwei hinter Wien mit 11,29 Euro ein.

Ein echter Ausreißer ist übrigens Salzburg, wo das Wiener Schnitzel vom Schwein durchschnittlich 18,60 Euro kostet. Und wo schmeckt es am besten? Die österreichischen Städter lieben ihre Schnitzel und bewerten die Restaurants in allen Städten mit mindestens 4,27 von 5 möglichen Punkten.

Schnitzel-Hauptstadt: Wien liegt bei Preis und Angebot vorne

Mit einem minimalen Vorsprung von 0,01 Punkten gewinnt Salzburg den Qualitätscheck vor Graz bzw. 0,02 Punkten vor Wien und Innsbruck. In Summe besticht Wien vor allem mit dem unschlagbaren Preis und einem sehr dichten Angebot an Schnitzel-Restaurants und darf sich 2023 Wiener Schnitzel-Hauptstadt nennen.

"Wo und wie auch immer es genossen wird, wir feiern das Wiener Schnitzel in all seinen Varianten. Denn Geschmack kennt keine Grenzen und Lieferando bringt den kulinarischen Genuss direkt nach Hause. Hauptsache es schmeckt", so sich Katharina Hauke, Lieferando-Geschäftsführerin und echte Wienerin.

Hier gibt es die besten Schnitzel der Stadt laut Lieferando-Kunden

Auf Basis der Bewertungen der Lieferando-User sind die folgenden Restaurants besonders empfehlenswert für Wiener Schnitzel:

Wien: Lugeck, Gasthaus zur Gruabn, Feinkosterei Schwarz Hirsch und Formosa Food

Lugeck, Gasthaus zur Gruabn, Feinkosterei Schwarz Hirsch und Formosa Food Graz: Restaurant Brandhof und Unterm goldenen Dachl

Restaurant Brandhof und Unterm goldenen Dachl Linz: Platzhirsch Linz

Platzhirsch Linz Salzburg: Wastlwirt

Wastlwirt Innsbruck: Kaiserstube Innsbruck

Im Rahmen des Wiener Schnitzel-Index hat Lieferando fünf Städte (Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck) miteinander verglichen. Dabei flossen die Anzahl an Schnitzel-Läden, die durchschnittlichen Bewertungen auf Google Maps und der durchschnittliche Preis der Lieferando Schnitzel-Lokale für ein Kalbs- sowie ein Schweinsschnitzel in die Bewertung mit ein.