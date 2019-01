Wien: car2go legt um 18 Prozent zu

Der Carsharinganbieter car2go kann sich über seine Bilanz 2018 freuen. In Wien ist die Kundenzahl um 18 Prozent gestiegen.

Der internationale Carsharinganbieter car2go blickt zufrieden auf das vorige Jahr in Wien zurück. Die Kundenzahl ist um 18 Prozent auf 164.000 gestiegen, insgesamt wurden 13,5 Millionen Kilometer in Österreich zurückgelegt, das sind um 9 Prozent mehr als noch ein Jahr davor, wie die Tochter der Daimler AG am Donnerstag in einer Aussendung vorrechnete. 700 Fahrzeuge würden in Wien betrieben.