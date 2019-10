Wien-Bratislava: Twin City Liner erstmals im Winter unterwegs

Der Twin City Liner der Central Danube wird heuer erstmals auch in den Wintermonaten zwischen Wien und Bratislava unterwegs sein. Von 1. November 2019 bis 29. März 2020 finden die Fahrten an Wochenenden und Feiertagen statt.

Heuer erstmals wird der Twin City Liner der Central Danube auch in den kommenden Wintermonaten unterwegs sein. Die Winter- und Adventfahren finden von 1. November 2019 bis 29. März 2020 immer an den Wochenenden und Feiertagen statt. Für Familien gibt es ein besonderes Angebot: Bis zu zwei Kinder (bis zum vollendetem 18. Lebensjahr) reisen während dieser Zeit in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Mit den Fahrten im Winter wird der Schnellkatamaran nun das ganze Jahr hindurch eine direkte Schiffsverbindung zwischen Wien und Bratislava anbieten. Nur zwischen 7. und 31. Jänner 2020 gibt es eine kleine Winterpause für den Twin City Liner.