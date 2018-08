Wien: Betrüger hat es auf Prepaid-Karten abgesehen

Die Polizei warnt Geschäfte und Trafiken in Wien, die Prepaid-Karten verkaufen. Ein Betrüger täuscht Interesse an den Karten vor und stiehlt den Code. Es entstand bereots ein Schaden in der Höhe von rund 3.000 Euro.

Ein derzeit unbekannter Täter ist in den letzten Monaten mehrfach in Wiener Trafiken gegangen und täuschte den Kauf einer Prepaid-Zahlungskarte für Zahlungen im Internet vor. Nachdem die Mitarbeiter diese Karten auf den Tisch legten, bestellte der Tatverdächtige noch Zigaretten um die Mitarbeiter abzulenken.

Betrüger tippt in Wiener Trafiken Codes von Prepaid-Karten ab: Fahndung In dieser Zeit tippte der Mann den Code der Prepaid-Karte in sein Handy. Danach täuschte er vor, sein Geld vergessen zu haben und verließ die Trafik. Erst bei der Stornierung der Karte wurden der Betrug und die Aktivierung bemerkt.