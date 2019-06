Wien bekommt "intelligente" Ampeln

Ab Herbst 2019 werden rund 200 Druckknopfampeln in Wien Schritt für Schritt mit "denkenden" Ampeln ersetzt. Bis dahin läuft eine Testphase, um die reibungslose Funktion der Ampeln sicherzustellen.

"Die neue Technologie erhöht die Sicherheit für unsere Kinder am Schulweg", so Verkehrsstadträtin Vassilakou, "da der vorhandene Druckknopf nicht mehr extra betätigt werden muss, sondern die Ampel automatisiert schaltet." Die Standorte werden in Absprache mit den Bezirken und der Verkehrsbehörde festgelegt.