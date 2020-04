Wien: Auch Manner leidet unter der Corona-Krise

Auch der Wiener Süßwarenhersteller Manner leidet unter der Corona-Krise. Das Unternehmen spürt vor allem den Shutdown, die fehlenden Touristen und die Konsumzurückhaltung. Nach einem guten Vorjahr mit einem Umsatzplus von fast 6 Prozent auf 222 Mio. Euro sind für 2020 "negative Abweichungen gegenüber den Vorjahren zu erwarten", heißt es am Dienstag im Manner-Jahresbericht.

Schlechter Absatz wegen fehlenden Touristen und Konsumzurückhaltung

Das Unternehmen betreibt in Österreich 13 Shops sowie einen in Deutschland, die vor allem von Touristen leben. "Dabei ist uns ein relevanter Umsatz weggebrochen, den wir über andere Kanäle nicht abfedern konnten. Hier sehen wir auch für die Zukunft die größten Herausforderungen. Denn wir haben unsere Manner-Shops dort, wo entweder der Österreicher die Manner-Süßware als Mitbringsel auf seine Reise mitnimmt oder der Tourist als Erinnerung an den Urlaub kauft", sagte Manner-Vorstand Albin Hahn auf APA-Anfrage. Beides sei auf unbestimmte Zeit nicht möglich.

"Im Export merken wir, dass in einigen Märkten die Konsumenten gerade an Importartikel in der Krise einsparen, aufgrund der höheren Preisgestaltung", so Hahn. Manner macht mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland.