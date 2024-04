Wien-Attenat: Mittäter zu langen Haftstrafen verurteilt

Am Mittwoch sprach das Landesgericht Wien drei Männer in Verbindung mit dem Wiener Terroranschlag erneut schuldig.

Wien-Attentat: Lange Haftstrafen für Mittäter in Prozess-Wiederholung

Lebenslange Haft für 25-Jährigen Unterstützer von Wien-Attentäter

Wien-Attentat: Berufung gegen Strafe für Mittäter

"Wir haben es hier insgesamt mit nicht geständigen, vorbestraften Männern zu tun", fasste er zusammen. Man habe auch nicht abgestuft (alle drei erhielten die höchstmögliche Strafe), da "wer irgendwie in Kauf nimmt, dass so etwas passiert, ist hoch zu bestrafen." Ein Verteidiger äußerte sich vorerst nicht zu dem Urteil, ein weiterer kündigte an, Berufung wegen Nichtigkeit Schuld und Strafe einzubringen, die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

Wien-Attentat: Angeklagte Mittäter bekannten sich nicht schuldig

Wie mehrfach im Laufe der Verhandlung betont, wurde am Mittwoch nur verhandelt, ob die drei auch Mitglieder einer terroristischen Vereinigung waren. Im Wesentlichen ging es also nur mehr um die Frage, ob sie Teil der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) waren. Dazu bekannten sich die Angeklagten nicht schuldig. Anders sah das naturgemäß die Staatsanwaltschaft. "Es steht unumstößlich fest, dass die drei Beitragstäter zum vielfachen Mord sind. Einzig die Strafe liegt noch in Ihren Händen (...). Sie werden aufs schärfste zu verurteilen sein", richtete sie sich in ihrem Schlussplädoyer mit der Forderung nach der Höchststrafe an die Geschworenen. Bei zwei der Angeklagten geht es zusätzlich um die Frage, ob sie IS-Propaganda versendet haben. Dass sie sich von der radikalislamistischen Ideologie distanziert haben, glaubte die Staatsanwältin den Angeklagten nicht. "Die Ideologie des IS steht für die Angeklagten an oberster Stelle."