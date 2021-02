Wien: Anrainerparken in der Josefstadt geklärt

Der Streit um Anrainerparkplätze in Wien-Josefstadt ist geklärt, künftig dürfen am Tag dort auch Liefer- und Sozialdienste parken. Erste Zusatzschilder wurden bereits angebracht.

Der jahrelange Streit der Stadt Wien mit dem achten Bezirk Josefstadt rund um die Anrainerparkplätze ist befriedet: Am Montagabend wurde an einem ersten Verkehrsschild in der Schönborngasse das Zusatzschild angebracht, das die Parkplätze auch für Lieferverkehr und Sozialdienste offen stehen. Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) sprach gegenüber der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstag-Ausgabe) von einer "längst überfälligen Legalisierung".