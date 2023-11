Wien als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet

Wien wurde am Freitag offiziell als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky nahm die Auszeichnung mit Freude entgegen.

Im Oktober dieses Jahres nahm der Wiener Gemeinderat einen Beschluss- und Resolutionsantrag an, in dem sich die Stadt zum fairen globalen Handel bekannte und ankündigte, sich als Fairtrade-Stadt zu bewerben.

Vorarbeit zur Fairtrade-Stadt-Auszeichnung

Da es bereits acht ausgezeichnete Fairtrade-Bezirke gibt, zahlreiche Bildungseinrichtungen in Wien schon den Titel "Fairtrade-Schools" tragen und die Stadt den Bezug von fair produzierten und gehandelten Produkten aus dem Globalen Süden in Programmen, wie ÖkoKauf Wien, "Natürlich gut essen" und " ÖkoEvents und ÖkoEvents PLUS fix verankert hat, durfte sich Wien über den Titel "Fairtrade-Stadt" freuen.