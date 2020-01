Wien als Drahtesel-Hotspot: Radverkehr nahm 2019 um 2,5 Prozent zu

2019 hat der Radverkehr in Wien um 2,5 Prozent zugenommen. Vor allem der Praterstern, Operngasse und Opernring waren die Drahtesel-Hotspots.

Der Radverkehr in Wien nimmt zu: 2019 wurde an den automatischen Zählstellen ein Zuwachs von 2,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gemessen. Das teilte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) am Freitag mit.

Praterstern, Operngasse und Opernring als Drahtesel-Hotspots

Insgesamt wurden an drei der Dauerzählstellen, also Praterstern, Operngasse und Opernring mehr als eine Million Radfahrende gezählt. Am Opernring, der Straße mit dem meisten Radverkehr in Wien, wurde sogar ein neuer Rekordwert erzielt. Mehr als 1,6 Millionen Biker wurden dort im Jahr 2019 registriert.

Verkehrsintensivster Tag war der 18. Juni. Fast 10.000 Räder kamen an diesem Dienstag an der Zählstelle vorbei. Deutliche Zuwächse habe auch die Argentinierstraße verzeichnet, hieß es. Sie gewinne als wichtige Radverbindung zwischen Hauptbahnhof und Zentrum zunehmend an Bedeutung.