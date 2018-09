Wien als "digitalste Stadt" ausgezeichnet

Wien hat gemeinsam mit Dortmund die Auszeichnung, als "digitalste Stadt" erhalten. Diese Auszeichnung wird den Städten verliehen, die langfristig über Digitalisierungsstrategien verfügen.

“Die Digitalisierung ist der größte gesellschaftliche Umbruch seit der industriellen Revolution. Als Stadt Wien haben wir rasch verstanden: Digitalisierung muss gestaltet werden und darf nicht neben einem her passieren, damit auch alle Wienerinnen und Wiener gleichermaßen davon profitieren können. Auf den vielen Projekten, die wir derzeit umsetzen, dürfen uns aber nicht ausruhen, sondern müssen sogar noch einen Gang höher schalten, denn die Konkurrenz schläft nicht. Allen Beteiligten möchte ich ein großes Danke ausrichten – das ist euer Preis!”, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales.

Wien ermöglicht Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Planungsprozesse

Die Begründung für den Gewinn lautet: “Die Stadt Wien verfolgt mit der “Digitalen Agenda Wien” eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie. Sie ist das Ergebnis eines offenen Planungsprozesses, an dem die Bürgerinnen und Bürger umfassend beteiligt waren. Allein in der ersten Phase gingen 172 Ideen mit über 600 Kommentaren und über 5.000 Likes und Dislikes ein. Fünf Handlungsfelder wurden definiert: Informationssicherheit, E-Government-Services, Bildung und Forschung, Wirtschaftsstandort sowie digitale Infrastruktur. Für jedes Handlungsfeld wurden Leuchtturmprojekte festgelegt, die innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden sollen. So kann man mit der “Sag`s Wien-App” jederzeit von unterwegs Anliegen, Gefahren oder Störungen per Smartphone an die Stadtverwaltung melden.