Wien: Aggressive Schwarzfahrerin mit Pfefferspray verletzte Polizistin

Da eine Schwarzfahrerin sich am Sonntag weigerte, ihre Daten bekannt zu geben, wurde die Wiener Polizei hinzugezogen. Als diese eintraf, hielt die Frau einen Pfefferspray in der Hand. Erst als die Polizisten ihr mit dem Einsatz ihres Pfeffersprays drohten, legte sie diesen weg. Sie zeigte sich zunehmend aggressiver und verletzte eine Polizistin.

Gegen 20.15 Uhr kam es in der Wiener U-Bahn-Station "Volkstheater" zu dem Polizeieinsatz. Als die Kontrolleure der Wiener Linien die Frau anhielten, konnte sie keinen Fahrschein vorweisen. Da sie sich ungerecht behandelt fühlte, weigerte sie sich, ihre Daten bekannt zu geben. Also wurde die Polizei hinzugezogen.

Als die Beamten eintrafen, hielt die aufgebrachte Frau einen Pfefferspray in der Hand. Erst nach mehrmaliger Aufforderung seitens der Polizisten, die mit dem Einsatz ihres Pfeffersprays drohten, legte die 22-Jährige diesen weg. Auch den Polizisten gegenüber wollte sie ihre Identität nicht bekanntgeben. Sie zweifelte an der Echtheit der uniformierten Beamten und forderte deren Reisepass. Als die Ukrainerin sich zunehmend aggressiver verhielt und die Flucht antreten wollte, gelang es den Polizisten, dies zu verhindern. Da sie versuchte sich loszureißen und sich heftig wehrte, musste sie mit Körperkraft am Boden fixiert werden. Dabei wurde eine Polizistin am Oberkörper verletzt. Die konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die 22-Jährige befindet sich in Haft.