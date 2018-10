Wien: Acht Schritte zum "Digitalisierungshotspot"

Ein neues Ziel der Stadt Wien ist es, ein "Digitalisierungshotspot" zu werden. Nun wurde ein "Digitalisierungspakt" abgeschlossen.

Wien will zu einem “Digitalisierungshotspot” werden. Um das zu erreichen, trafen sich am Freitag die Sozialpartner auf Einladung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rathaus und unterzeichneten einen “Digitalisierungspakt”. Gemeinsam will man Maßnahmen in acht Bereichen wie Schule, Forschung und Weiterbildung setzen, berichtete Ludwig im Anschluss an das Treffen vor Journalisten.