Wien: Acht Jahre Haft für Mordversuch an Zimmerkollegen

Vergangenen September ging ein Mann mit einem Messer auf seinen Zimmergenossen in einem Wiener Spital los, nun wurde er wegen Mordversuchs verurteilt.

Zu acht Jahren Haft wegen Mordversuches ist am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht ein junger Mann verurteil worden, der im September bei einem Drogenentzug in einem Wiener Spital offenbar grundlos mit einem Messer auf einen Zimmergenossen eingestochen hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.