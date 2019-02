Wien: 9.300 Influenza-Neuerkrankungen in einer Woche

Zahlreiche Wiener sind derzeit ans Bett gefesselt. Schuld daran ist die Influenza, die in ganz Österreich um sich greift.

Die Influenza greift in Österreich derzeit weiter um sich. Vergangene Woche wurden beispielsweise in Wien 9.300 Neuerkrankungen durch die Virus-Influenza und grippale Infekte aufgrund der eingegangenen Meldungen hochgerechnet. In der Woche zuvor waren es rund 8.400 gewesen. Der Trend zeigt nach oben, stellten die Experten vom Diagnostischen Influenzanetzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag fest.

Influenza: Neuerlich mehr Erkrankte in Österreich “Weiterhin zunehmende Influenzavirusaktivität in Österreich. Ebenso wie letzte Woche dominieren weithin Influenza A(H1N1)pdm09 Viren. Die Ergebnisse der genetischen Charakterisierungen dieser Viren zeigen eine gute Übereinstimmung mit den in den Influenzaimpfstoffen enthaltenen Influenzavirusstämmen”, schrieben die Experten am Zentrum für Virologie der MedUni Wien. Die Kurve für Wien ist im Vergleich zu 2017/2018 deutlich zeitversetzt, der Anstieg langsamer.

Weiterhin grassieren fast zum überwiegenden Anteil Influenza A-Viren. Diese entsprechen den in den Influenzaimpfungen enthaltenen Virusstämmen, teilten die Fachleute mit. In den am Zentrum für Virologie der MedUni Wien untersuchten Proben fanden sich bisher zu 71 Prozent A(H1N1)-Viren, die 2009/2010 die damalige Pandemie auslösten. Dann folgen A(H3N2)-Viren. Beide Virustypen werden durch die Vakzine abgedeckt. Bisher offenbar nicht in Erscheinung getreten sind Influenza B-Viren.

Österreicher kaum gegen Influenza geimpft Die Situation in Österreich ähnelt jener in Europa insgesamt. “Weiter ansteigende Influenzavirusaktivität in Europa. Türkei, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Bulgarien und Griechenland melden eine hohe Aktivität der Influenzaviren”, stellten die Experten am Dienstag fest.

Die Österreicher lassen sich gegen die Influenza kaum impfen: In der Influenza-Saison 2017/2018 wurden abzüglich der Retouren rund 558.000 Dosen der Vakzine abgegeben. Das entspricht einer theoretischen Durchimpfungsrate von 6,36 Prozent. 2006/2007 waren es noch 15,36 Prozent gewesen.