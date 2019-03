Wien: 39-Jähriger bedrohte Fahrgäste in Nachtbus mit Messer

In der Nacht auf Montag kam es in einem Nachtbus am Mariahilfer Gürtel zu gefährlichen Szenen: Ein 39-jähriger Mann bedrohte mehrere Fahrgäste mit einem Messer, danach versuchte er zu flüchten.

Ein 39-jähriger Mann bedrohte am 11. März gegen 02.15 Uhr mehrere Fahrgäste in einem Nachtbus am Mariahilfer Gürtel mit einem Taschenmesser. Als der Busfahrer anhielt, flüchtete er, konnte jedoch kurze Zeit später von zwei Streifenbesatzungen in der Palmgasse in Wien-Rudolfsheim angehalten werden.