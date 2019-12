Wien: 35-Jähriger drohte Polizei mit dem Umbringen

Ein 35-Jahriger randalierte gestern am Wiener Gürtel und wurde aggressiv, als die Polizei einschritt. Er bedrohte die Beamten mit dem Umbringen und wurde festgenommen.

Ein 35-Jähriger randalierte am Samstag am frühen Nachmittag im Bereich eines Obdachlosenzentrums am Lerchenfelder Gürtel und pöbelte mehrere Personen an. Die zur Hilfe gerufene Wiener Polizei forderte den 35-Jährigen auf, die Örtlichkeit zu verlassen.