Wien: 22-Jähriger wollte Handy-Diebstahl vortäuschen

Im August wollte ein 22-Jähriger Beamten in Wien-Penzing einen Raubüberfall vortäuschen. Die Polizei konnte den jungen Mann durchschauen. Er wurde angezeigt.

Ein 22-Jähriger wollte am 18. August in der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse in Wien-Simmering eine Verlustanzeige rund um sein verlorenes Handy machen. In der Polizeiinspektion wurde er jedoch darauf hingewiesen, dass ausschließlich der Fundservice der Stadt Wien für Verluste zuständig ist.