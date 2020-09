Wien: 15-Jähriger von polizeibekanntem Teenie zusammengeschlagen

Am 15. September wurde ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen war, wie ein Jugendlicher von einem zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten geschlagen wurde. Das LKA Wien startete seine Ermittlungen, die ergaben, dass es sich sowohl bei Opfer als auch bei Täter um einen 15-Jährigen handelte. Das Motiv des bereits polizeibekannten Teenagers dürfte Eifersucht gewesen sein.

15-Jähriger in Wien-Leopoldstadt festgenommen

Der 15-Jährige wurde am 18. September gegen 8.30 Uhr an seiner Wohnadresse in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.